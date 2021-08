Pravidla cestování se mění, s čím by Češi měli při návratu z ciziny počítat?

Zdroj: Profimedia

Opatření pro výjezd do ciziny se mění ze dne na den a nedávný přechod Řecka do červené zóny zkomplikoval návrat mnoha českým turistům. Po návratu musí nastoupit všichni neočkovaní do pětidenní karantény, to se ale tisícům Čechů aktuálně pobývajícím v Řecku vůbec nelíbí. Problémům se dá přitom snadno předejít.