Predrag Bjelac utekl před válkou do Česka: V začátcích mu pomohl otec bývalky

Zdroj: Profimedia

Srbská herec Predrag Bjelac, kterého jistě znáte z Harryho Pottera, se do Československa poprvé podíval už v roce 1985, kdy se seznámil se svou první velkou láskou. Oba milenci si mysleli, že vztah nevydrží kvůli vzdálenosti mezi nimi. Osud tomu ale chtěl jinak.

Oblíbený herec a hvězda z Harryho Pottera Predrag Bjelac si Prahu zamiloval už v roce 1985, kdy k nám dorazil na studentský filmový festival. Zalíbila se mu tam totiž hosteska Andrea, se kterou se dal dohromady. Vztahu však nikdo nedával naději, ona byla přece jen z Československa, on z bývalé Jugoslávie.

Pak ale přišel rok 1992 a válka ho donutila svou rodnou vlast opustit. Jeho kroky tak nevedly nikam jinam než právě do Prahy za Andreou. Začátky nebyly pro Predraga vůbec snadné, naštěstí mu velmi pomáhal otec jeho milé, za což je mu herec dodnes vděčný.

„Na dálku to nemělo budoucnost. Vůbec jsem nepočítal, že bych se mohl přestěhovat do Čech. Utéct mě donutila v roce 1992 ta naše válka. A Andrey táta mi hodně pomohl, byl prvním odpovědným zástupcem ve firmě, kterou jsem tady založil,“ prozradil Bjelac Blesku.

První vztah nevyšel

Další jasnou volbou, proč si vybral umělec právě Čechy, byla ta, že odsud pochází jeho předci. Konkrétně pak prababička Anna, kterou měl jako dítě velmi rád.

I když Predragovi vztah s Andreou nevyšel, našel si zde lásku jinou, a tu si dokonce vzal. Společně provozovali řadu butiků a počali dvojčata. To byl spíš už zázrak, jeho manželce se totiž dlouhou dobu vůbec nedařilo otěhotnět. Nakonec se jí to poštěstilo až po čtyřicítce a Bjelacovi tenkrát už bylo dokonce čtyřicet šest.

Nakonec si ale i s touto ženou přestal rozumět, a když byly holčičkám pouhé čtyři roky, rozvedl se s ní. Ta vzala dcery a přestěhovala se s nimi do Bělehradu.

Kvůli dcerám se vrátil zpět do rodného Bělehradu

„Já jsem se nějak rozhodl a říkal jsem si, že to udělám raději v tom věku, než až budou starší. A myslím, že jsem se rozhodl správně, protože ony to vůbec nepocítily. Dcery jsou jedním z důvodů, proč jsem se vrátil do Bělehradu, kam se z Prahy s mámou přestěhovaly. Chci jim být blíž, hodně se o ně starám,“ objasnil herec důvod proč opustil naši vlast.

Česko prý ale bude navždy milovat a zůstane v jeho srdci, stejně tak jako lidi a fanoušci, kterých si nesmírně váží. Kdyby nebylo jeho milovaných dětí, naši vlast by zřejmě nikdy neopustil. Ve svém věku už si ale uvědomuje, že tu nebude věčně, a je tedy jasné, že chce se svými dcerami strávit co nejvíc času to půjde.