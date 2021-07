O víkendu se objeví přeháňky i bouřky: Jak zvládat prudké výkyvy počasí?

Ani o nadcházejícím víkendu se nedočkáme tropů a typicky prázdninového počasí. Na většinu míst naopak zřejmě přijde déšť, přeháňky a místy i bouřky, kterých je nejvíce za posledních patnáct let. Náhlé změny teplot a tlaku, které doprovází bouřky s krupobitím, navíc dávají lidskému organismu pořádně zabrat.

I když je léto v plném proudu, na nádherné sluneční dny si zřejmě budeme muset ještě počkat. V sobotu bude oblačno až zataženo a téměř na celém uzemí Česka čekáme občasný déšť nebo přeháňky, přičemž ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Zatímco v noci teloty vystoupí na 18 až 14 °C, přes den rtuť teploměru vyšplhá na 23 až 27 °C. Vítr naštěstí nebude v Česku tak silný, na Moravě a ve Slezsku pak severovýchodní 2 až 6 m/s. Ještě v neděli bude celý den pršet, i když večer by déšť měl už ustávat a měla by ubývat také oblačnost. Teploty se ani na konci víkendu příliš nezmění.

Vyplatí se přibalit deštník

Začátkem týdne se oblačnosti ještě úplně nezbavíme, bude polojasno až oblačno s občasným deštíkem. A přes den by mělo být o něco chladněji než o víkendu. V pondělí naměříme od 22 do 26 °C a v úterý ještě o něco méně, hodnoty na teploměru dosáhnou mezi jednadvaceti a pětadvaceti stupni Celsia. Vitr bude mírný až slabý. Ve středu nás žádné větší změny počasí nečekají, vyplatí se nám přibalit do tašky nebo kabelky deštník, protože ještě pořád se mohou vyskytnout menší přeháňky.

Tak prudké změny počasí, které v krátkém sledu za sebou doprovází silné bouřky s krupobitím a extrémně silným větrem, Česko nezažilo posledních patnáct let. Podle meteorologů za to může nezvykle zvlněné tryskové proudění neboli jet stream. Všechno začalo zhruba před třemi týdny, kdy část jižní Moravy zpustošilo ničivé tornádo. Od té doby jsou bouřky na mnoha místech prakticky na denním pořádku. Například minulý pátek silně bouřilo hlavně v Čechách. Nejen že se objevilo 55 tisíc blesků, ale k pozorovat se daly i takzvané supercely, při kterých část bouře rotuje kolem své osy. Na Moravě byly zas k vidění blýskavice, jedná se o jev, kdy se sice silně blýská, ale hřmění není slyšet.

„Během července jsme zaznamenali jednáct dní s bouřkou," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová pro web tn.nova.cz. Podle odborníků je současný stav počasí velmi netypický, podobné podmínky panovaly naposledy v roce 2005. "Hodně proměnlivé počasí letos v létě přináší rozvlněný jet stream nad evropským kontinentem," vysvětlila Honsová a dodala, že ve výšce sedmi až jedenácti kilometrů se střetávají proudy studeného a teplého vzduchu, kdy se pak tvoří bouřková pásma.

Počasí ovlivňuje zdraví i kondici

To, že nás náhlé výkyvy počasí mohou pořádně vykolejit, není žádná novinka. „Počasí bezesporu ovlivňuje zdraví, psychickou i fyzickou pohodu," uvedl pro web prozeny.cz lékař pro intenzivní péči ve VFN Ferdinand Polák. Podle jeho slov problémy způsobují především prudké změny, nejvíce pak jejich vzájemná kombinace. Při velkém horku můžeme být snadno podráždění, malátní nebo pociťovat bolest hlavy a kloubů.

„Hůře jsou na tom lidé chronicky nemocní, těm se může zhoršit základní onemocnění," řekl lékař Matouš Biskup z Centra individuální péče. Proto je při vysokých teplotách důležité dodržovat pitný režim, jinak by hrozily kolapsové stavy, zhrošení funkce ledvin nebo nerovnováha v krevních minerálech. Odborníci doporučují kávu vyměnit za vodu a ovocné čaje. Vyplatí se také více odpočívat a vyhnout se fyzické námaze, pokud je to možné.

Teplé oblečení a horký čaj

Náhlé ochlazení zase většinou zrychluje tepovu frekvenci a zatěžuje srdce, přičemž organismus potřebuje rychle vyrobit více tepla. „Prudké teplotní změny snižují také obranyschopnost organismu," doplnil Ferdinand Polák. Ve výsledku to vede k zánětům horních cest dýchacích, únavě a horší koncentraci. Nejlépe nám pomůže teplé oblečení, horký čaj a energeticky bohaté jídlo. Alkohol ale není vhodný, protože rozšiřuje cévy, a teplo pak z těla paradoxně brzy uniká.

Změny tlaku nejčastěji nesou špatně kardiaci, kteří se všímají rozhozeného srdečního rytmu. Někteří lidé pak více trpí na migrény a astmatikům se může hůře dýchat. Velmi prudká změna tlaku může vést v nejhorších případech až k infarktu. Lidé, které trápí nízký tlak, by se měli zaměřit na celkové posilování fyzické odolnosti. Při akutních potížích pomůže černý čaj s cukrem. Naopak při vysokém tlaku je vhodné omezit sůl, tuky, cigarety a pití alkoholu.

