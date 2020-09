Přemek Forejt přešel od plotny k mikrofonu! Nová česká superstar?

Přemek Forejt je nejen šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a porotce v pořadu MasterChef Česko, ale nově i zpěvákem!

Hvězdný kuchař dostal nabídku, ze které byl úplně nadšený a dotáhl ji až do konce! "Když jsem poprvé četl text písničky Stella, zarazil jsem se. Strnule jsem seděl, úplně mě to dostalo. Ta slova a ten pocit z toho, bylo to úplně kouzelné. Sedl jsem si z toho na zadek," popsal Forejt v pořadu Mixxxer na Óčku.

Píseň s textem o dceři Stelle napsal Petr Harazim a původně mělo jít jen o legraci!