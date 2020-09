Byl jsem až moc tvrdej, křičel jsem po klucích, vzpomíná Forejt na své začátky

Svoje zkušenosti nasbíral Přemek Forejt především v Anglii v restauraci L´Autre Pied, kde se jako začátečník učil všemu, co gastronomie obnáší. Pracoval od rána dlouho do noci a nijak se netají tím, že to dlouhodobě nejde zvládnout.

„Tři a půl roku jsem vydržel pracovat 16 hodin denně. Jsou kluci, kteří tam brali vitamíny. Je to náročný. Spousta kluků tam zkolabuje. Tak to je,“ vzpomíná Forejt na své začátky. Jeho šéf byl tehdy velmi tvrdý, což Přemek ostatně poté, co dostal vedoucí pozici, taky.