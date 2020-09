Krizi má v práci každý, nenávidím stereotyp, říká Přemek Forejt

Během našeho rozhovoru to v podniku šlapalo jako na drátkách. Forejt odpovídal rozvážně. Určitě není jeden z těch, kteří by vystřelili odpověď na první dobrou. Nad odpověďmi přemýšlí, zejména když si točí prstýnkem kolem malíčku a snaží se tím zřejmě předejít tomu, aby spadl do frází.

I to se občas stane, ale hned z nich zase rychle vybruslí. Je vidět, že má ambice a ještě dlouho je mít bude a také je vidět, o čem ho baví se bavit. Během mluvení ještě stíhá zdravit hosty. Je velmi uctivý, ale má zdravý odstup. A možná právě proto všechno, co je napsáno na předchozích řádcích, je tak úspěšný.

Netajíte se tím, že máte problém se soustředěním. Jak to jde dohromady s tím někomu šéfovat, dávat poměrně rychlé dotazy a nebýt roztěkaný?

Já jsem roztěkaný pořád a problém mi to nedělá. Kdyby mi to dělalo problém, tak ta restaurace asi nefunguje. Není to jenom o mně. Je to o tom, že si kolem sebe musíte vytvořit dobrý tým lidí. Já jsem divokej, kreativní a ten, co vymýšlí blbiny a moje kolegyně Kateřina je ta, která to usměrňuje.

Nikdo není dokonalej ve všem. Každej je dobrej na něco jinýho. Já mám asi zajímavý nápady, ale jsou věci, který neumím a proto na to mám další lidi.

Entrée vedete od sedmadvaceti let. Stalo se někdy za tu dobu, že vás to přestalo bavit?

Krizi má v práci každý. Samozřejmě, že mě párkrát tahle myšlenka napadla, ale pak jsem si uvědomil, jak hezkou práci mám, jak skvělej tým mám kolem sebe a taky to, že to dělám pro lidi a lidi to baví. Nechtěl bych se vzdát něčeho, co mají lidi rádi.

Setkal jste se s tím, že vás lidi podceňovali, protože jste mladý?

Ani ne, já jsem měl štěstí. Nepotkal jsem se vyloženě s někým, kdo by byl nějak zlej a otočil se proti mně.