Změna pro plně očkované: Při návratu z ciziny jim stačí formulář

Od pátku 9. července už nemusí plně očkovaní Češi absolvovat test na covid-19, ani dodržovat karanténu, a to bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Při návratu z ciziny bude stačit vyplněný příjezdový formulář.

Plně očkovaní občané naší země nemusí od 9.7. absolvovat test na koronavirus, ani zůstávat v karanténě. Změny avizoval v pátek ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Nově by se po druhé vakcíně nemuseli testovat lidé ani po návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy. "Očkování je jedinou účinnou ochranou před nákazou. A to i proti známým mutacím. Jak jsme avizovali, plně očkovaní budou moci od zítra přijet z jakékoliv země bez testu, jen s příjezdovým formulářem. Nově to umožníme i ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Dnes upravíme opatření," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém Twitteru.

Vojtěch mimo jiné v minulém týdnu po jednání vlády oznámil, že se od 9. července změní režim návratu a testovat se budou muset všichni lidé při příjezdu ze všech zemí! U zeleně a oranžově označených destinací, na takzvané mapě cestovatele, budou muset cestující vyplnit příjezdový formulář. Povinný bude také alespoň antigenní test, který nesmí být starší než 48 hodin, či PCR testem ne starším než 72 hodin.

Červené země znamenají pro neočkované nutnou karanténu

U červených zemí platí nově stejné podmínky jako u tmavě červených. To znamená pro cestovatele povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba zůstat v karanténě a s nikým se nestýkat.

Zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu.

Nařízení se nebudou týkat osob, které plně absolvovaly očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. I pro ně ale zůstává u všech zemí povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Země označené jako nebezpečné se ani po druhé dávce vakcíny Čechům rozhodně nedoporučují



Ani očkovaným vláda nedoporučuje navštěvovat země, kde je extrémní riziko šíření nových mutací. Aktuálně se to týká Tuniska, Ruska, Paraguaye, Namibie, Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie.



I z těchto oblastí ale bude nově umožněn návrat s plným očkováním zcela bez testování, a to i cizincům s dlouhodobým pobytem v Čechách. "S ohledem na šíření mutací v jednotlivých zemích je tento seznam proměnlivý. Nechceme však bránit dlouhodobě žijícím cizincům a jejich rodinám v návratu do ČR," vysvětlil Adam Vojtěch.

Vstup do zemí s extrémním rizikem pro neočkované je nyní umožněn pouze občanům a rezidentům ČR, akreditovaným členům diplomatických misí, v případně že je vstup osoby v zájmu státu. Při návratu mají cestovatelé povinnost absolvovat test těsně před odjezdem, následně PCR test do 24 hodin po příletu do republiky a poté potvrdit negativní výsledek desátý den po příjezdu. Mezitím je nařízená samoizolace, aby nedošlo k případnému šíření nebezpečných mutací viru.