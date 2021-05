Deváťáci u přijímaček pohořeli: Na Cermat se valí stížnosti

Studenti posledních ročníků základních škol mají za sebou přijímací zkoušky na střední školy. Po pondělních testech se však na společnost Cermat valila vlna stížností kvůli náročnosti zadání. Naštěstí měli žáci pokusy dva…

Zklamání, smutek i naštvání. Po pondělních přijímacích zkouškách na střední školy nenechali na Cermatu rodiče ani děti nit suchou. Na sociální síti se rozpoutala doslova mela. Mohla za to náročnost testů, která prý byla absolutně nepřiměřená tomu, že byly děti během uplynulého roku s výjimkou několika málo týdnů odkázání na distanční výuku, jež není podle mnohých rodičů dostatečně efektivní.

Cermat prý chce zadupat sebevědomí dětí

„Po dnešním zadání matematiky, na které ty děti jdou bez školní praxe, je vidět, že jste zcela odtrženi od reality. Nechám bez komentáře příklad č. 14 s naprosto matoucí tabulkou a geometrii, kterou mnozí učitelé neumí naučit ani ve škole, natož online,” uvedla na sociální síti jedna z komentujících podle webu Novinky.cz. „Měli byste se hluboce zamyslet nad tím, co jste těm dětem právě provedli. Zcela ve stylu českého vzdělávacího systému – zadupat sebevědomí co nejhlouběji. Je mi líto všech, kteří tím musí projít,” dodala ještě.

A podobných reakcí se na internetu objevuje mnoho. Rodiče byli zkrátka ze zadání testů u přijímacích zkoušek velmi pobouřeni. Podle nich například vůbec Cermat nebral v potaz, že byly děti dlouhé měsíce odkázání na distanční výuku.

Někteří naopak Cermat hájí

„Líbí se mi, jak budeme snižovat limity a stěžovat si na všechno okolo, ale to, že děti měly možnost doma trénovat horem dolem a my, rodiče, jsme je k tomu měli donutit, a dále měly děti možnosti konzultací i u svých učitelů, tak to budeme přehlížet,” zastával se jeden z uživatelů sociální sítě Cermatu a poukazoval na to, že chyba není v testech, ale v dětech a rodičích.

„Přijímačky snad nemají být lehké. Poté naše školství vypadá, jak vypadá. V současné době jsou často na středních školách děti, které tam nemají co dělat. Dříve se na střední školu dostaly děti, které měly jedničky, dvojky a dnes? To samé je s úrovní vysokých škol,” přidala se další.

Dva pokusy

V letošním roce mohli studenti narozdíl od loňska dělat přijímačky dvakrát. Pro úterní zadání ale s největší pravděpodobností sám Cermat změnil náročnost testů, neboť se po něm už žádné kontroverze nekonaly. Úlohy byly v úterý podle žáků mnohem lehčí. Ve finálním rozhodování se pak počítá lepší výsledek z obou testů.

