Srábek princ George? Kvůli jeho službě v armádě poruší staletou tradici

Zdroj: Profimedia

V armádě sloužil jeho otec, bratr, strýc a každý další člen rodiny. Jenže princ George se možná této službě vyhne.

Princ William a jeho manželka Kate se překvapivě rozhodli vymanit z područí královských norem a jsou odhodlaní nabídnout svým třem dětem pokud možno co nejnormálnější výchovu. A jedním z důkazů tohoto pozoruhodného odklonu od tradic není nikdo jiný než princ George, kterému tento týden bude už deset let. Zprávy z britských ostrovů naznačují, že královský syn dostane svobodu učinit významné životní rozhodnutí: zda vstoupit do armády, či nikoli.

"Bylo oznámeno, že George, který koncem tohoto týdne oslaví své desáté narozeniny, bude mít možnost volby, zda chce skutečně dodržovat tradici služby v ozbrojených silách," podělil se o informace zasvěcený palácový zdroj.

Princ William i princ Harry se v armádě vyznamenali

Služba v armádě je pro britské panovníky po celé generace jakýmsi přechodovým rituálem, lomítkem dospělosti, které jim zároveň přináší obrovský kredit a respekt veřejnosti. Své vojenské ostruhy si připnul jak princ William, tak princ Harry. A oba se během let vojenské služby vyznamenali svou odvahou a schopností dělat všechno za stejných podmínek jako ostatní. To už se ale nové generace princů týkat asi nebude. Podle všeho bude mít totiž minimálně princ George díky novému strategickému směřování monarchie šanci vytyčit si svůj vlastní kurz, zvolit si vlastní cestu.

Zatímco rozhodnutí královské rodiny udělit princi Georgovi plnou kontrolu nad jeho vojenským angažmá se nedočkalo přílišné pozornosti, ne všichni modernímu pojetí rodičovství Kate a Williama fandí. Specialistka Telegraphu na královskou rodinu Melanie Phillipsová ve svém článku tvrdí, že tento krok se zdá být jen povrchní reakcí na potřeby dětí a může v důsledku ukázat na rozrůstající se nepochopení hlubokého spojení mezi monarchií, obranou národa a britskou identitou jako takovou.

Přetrhne malý princ spojení s národem?

"Po staletí byla služba v armádě nedílnou součástí identity britského panovníka a symbolizovala jeho oddanost národu a jeho lidu,“ píše Philipsová. „Tento odklon od tradice se nemusí líbit té části veřejnosti, která si váží historického významu této role."

S blížícími se desátými narozeninami prince George tak celá Británie s napětím očekává, jaké bude jeho rozhodnutí o službě v armádě. Mladý princ z Walesu již ostatně projevuje známky dospělosti a smysl pro odpovědnost, ale teprve v takovéto velké věci bude mít možnost ukázat, jaký doopravdy je. Odvážný mladý muž, jako byli všichni jeho předci, nebo srábek, který se jako první vojenské službě vyhne? To ví zatím jenom on. Ale jeho bezprecedentní svoboda volby by mohla mít trvalý dopad na budoucnost britské monarchie.