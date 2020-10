Princ George dostal vzácný dárek: Způsobil tím mezinárodní konflikt

Proslulý přírodovědec dostal skvělý nápad, jak potěšit britskou královskou rodinu. Se zlou se však potázal. Poté, co svět obletěla zpráva o tom, že synovi prince Williama daroval vzácný artefakt v podobě zubu dnes již vyhynulého druhu žraloka, si pěkně pochroumal vztahy s bývalou britskou kolonií Maltou. Ta totiž požadovala navrácení zubu!

Roztržka má však nečekané vyústění. Poté, co došlo k obrovské medializaci celé kauzy, se nechal maltský ministr kultury slyšet, že změnil názor. „Ministr by rád poznamenal, že s ohledem na tento případ není záměrem v této záležitosti nadále pokračovat,” uvedl podle deníku The Malta Times ministrův mluvčí.