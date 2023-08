Kate Middleton prozradila šokující prázdninové zaměstnání prince George

Zdroj: Profimedia

O prázdninách Kate Middleton a princ William tráví svůj čas především s dětmi. Jak ale princezna z Walesu prozradila na nedávné společenské akci, minimálně v případě prince George jsou prázdniny hodně i o práci.

Jakmile školní zvonění odbilo letní prázdniny, princ William a Kate Middleton vyměnili chladné chodby paláce za otevřený prostor přírody a užívají si čas venku strávený se svými třemi dětmi. Na konci školního roku (v Británii mají děti letní prázdniny až od 24. července) se například Williamova rodina zúčastnila letecké přehlídky Royal International Air Tattoo Show v malebném Fairfordu v hrabství Gloucestershire.



Láska královské rodiny k přírodě ale pochopitelně nekončí účastí na leteckých přehlídkách. Útočiště v přírodě nalézá rodina přes léto především v klidném Anmer Hall, kde Kate s dětmi během sluncem zalitých prázdnin tráví většinu času.

Princ zemědělec George z Walesu, farmář I.

Ale není tam jen nekonečná zábava. Při návštěvě kozí farmy ve Walesu totiž princezna Kate promluvila o Georgových zahradních povinnostech. Ačkoli to může být překvapivé, princ George během přestávek od královského života podle všeho s radostí zahazuje vznešenou roli a rád objevuje něco mnohem prostšího - své spojení se zemí.

"Georgova práce na poloviční úvazek je stěhování krmiva," prozradila se smíchem podle stránek hellomagazine.co.uk, že následník trůnu se očividně nevyhýbá jakékoli zemědělské práci. Kate tuto poznámku pronesla ve chvíli, kdy majitelé farmy popisovali, že stěhováním krmiva tráví většinu svého času.

Není to ale zdaleka jediný náznak toho, že prázdniny v královské rodině nejsou jen o zábavě, ale i o povinnostech. I princ William v minulosti hovořil o aktivním zapojení dětí do zemědělských činností v okolí venkovského sídla.

George zbožnuje i chov jehňat, jeho bratr upřednostňuje traktory

S nadšením prozradil, jak se během školních prázdnin George, Charlotte i Louis zapojili do péče o chov jehňat. "Už jsme to s dětmi zkoušeli. Charlotte si nejdřív nebyla jistá, ale George se do toho hned pustil. Louis miluje traktory," prozradil následník trůnu, že největší zápal prokázal právě princ George, ve kterém podle všeho musejí dřímat nějaké zemědělské geny.

Rodina přitom lásku k přírodě neprojevuje jen doma. Mladí členové královské rodiny často ukazují i svého komunitního ducha, naposledy během květnového korunovačního víkendu dobrovolně pomáhali místnímu skautskému oddílu.



A tak zatímco se svět nejraději dívá na okázalost královské rodiny a luxus s ní spojený, její členové až překvapivě často ukazují, že největší radost nachází v jednoduchosti venkovských dobrodružstvích. A často i v obyčejné práci, které se může věnovat každý z nás…