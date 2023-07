Harry bez Meghan a dětí v Africe? Ohrožuje manželství, tvrdí expertka na vztahy

Zdroj: profimedia.cz

Manželství prince Harryho a Meghan Markle stíhá jedna pohroma za druhou. Aktuálně se mluví o tom, že Harryho chystaná cesta do Afriky, kam vyrazí bez Meghan a dětí, zasadí další hřebík do rakve jeho vztahu.

V době, kdy se mluví o krizi v manželství Meghan Markle a prince Harryho, se všechny oči upírají na vévodu ze Sussexu, který plánuje vyrazit na sólo cestu do Afriky. Cesta, během níž chce vytvořit dokumentární film pro Netflix, vyvolala mnoho spekulací, především proto, že ostře sledovaná dvojice tráví momentálně stále více času separovaně, jeden bez druhého. Logicky se tak objevují dohady, že Harryho plánovaná „odluka“ zasadí do problémového vztahu další semínka nepohody.

Vévodovo rozhodnutí vydat se na toto dušičkové dobrodružství bez manželky a dětí totiž chtě nechtě vyvolalo mnohé otázky o stavu jeho manželství. Někteří mají za to, že by Harryho cesta potenciálně mohla ohrozit pět let trvající svazek, i vzhledem ke zvěstem o rozvodu a finančním tlakům, kterým dvojice údajně čelí.

Na samostatnou cestu není vhodná doba

Odbornice na vztahy Sally Bakerová ze společnosti Working On The Body se k situaci vyjádřila tak, že velké životní události a vnější okolnosti mohou manželství zásadně ovlivnit, ať už v dobrém, nebo ve zlém.

"Sólová cesta prince Harryho do Afriky by mohla potenciálně ohrozit vztah, zvláště když se šíří zvěsti o rozvodu," řekla Sally americkému Mirroru s tím, že současné těžkosti mohou také paradoxně odhalit skryté silné stránky Harryho manželství a nakonec zase pár sblížit.

I princové mají problémy ve vztazích

A zatímco veřejnost spekuluje o osobních problémech páru, Bakerová vyzývá k soucitu a pochopení. Vztah prince Harryho, stejně jako všechny ostatní vztahy, ovlivňuje množství faktorů, které lidé zvenčí nemohou plně pochopit. Vzhledem k tomu, že manželé čelí pozornosti médií a veřejnosti, odbornice zdůraznila, že je důležité, aby si Harry a Meghan poskytli prostor a respekt, zejména kvůli jejich malým dětem. Manželské problémy nejsou neobvyklé a je nezbytné reagovat s empatií a citlivostí.

Fámy o blížícím se konci vztahu Meghan a Harryho to zřejmě neutiší, ale pravdu za těmito spekulacemi stejně odhalí až čas. Prozatím tak zůstává sólo výprava prince Harryho do Afriky předmětem zájmu a zvědavosti s nejistým koncem. Není totiž jasné, zda tato cesta zhorší jeho manželství, nebo mu spíše poslouží jako odrazový můstek k záchraně jeho vztahu s půvabnou Meghan.