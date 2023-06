Princ Harry šokoval svými slovy: Na příbuzné napráskal zvláštní informace

Zdroj: profimedia.cz

Pro prince Harryho byl útěk z britské královské rodiny vysvobozením. Už před šesti lety se sám rozpovídal o tom, že pro něj život v monarchii nebyl ničím výjimečným, a dokonce byl nešťastný z toho, že netušil, jakou v královské rodině hraje roli. Kromě toho se podělil i o jednu nesmírně zarážející skutečnost.

Princ Harry rád dává nejrůznější rozhovory, při nichž z jeho úst vždy padají dost ostrá slova. A rozhodně není řeč jen o interview, která poskytl během posledních dvou let. Nebál se říct nahlas to, co si jeho příbuzní jen myslí, už před šesti lety. Tehdy podle webu Mirror poskytl rozhovor novinářce Angele Levin, které prozradil, jak se monarchie staví k panování.

Pozice, kterou nikdo nechce

Harry v rozhovoru řekl poměrně zarážející informaci. A sice že nikdo z jeho příbuzných nestojí o to stát se králem nebo královnou. „Je někdo z královské rodiny, kdo by chtěl vládnout? Nemyslím si. Ale někdo tu službu bude muset vykonávat, až přijde jeho čas,” prohlásil Harry.

Jedním z důvodů, proč se podle něj na královský trůn nikomu nechtělo, bylo i to, že bude třeba obraz britské královské rodiny přetvořit. „Chceme si být jisti tím, že monarchie setrvá a opravdu nám záleží na tom, na čem se zakládá. Zároveň máme pocit, že jak Britové, tak celý svět potřebuje instituci, jako je tahle. Ale nemůže to pokračovat tak, jak to dělá královna. Nastanou různé změny a další panovník bude pod velkým tlakem,” řekl ještě Harry v roce 2017.

Zánik monarchie

Všichni se tedy báli, až královna Alžběta II. zemře. Nejen proto, že přijdou o svou matku, babičku anebo královnu, ale také proto, že někdo bude muset zaujmout její místo a na jeho ramena tak spadne velmi těžké břemeno. „Všechno se hýbe velmi rychle. Hlavně kvůli sociálním sítím. Bude proto třeba monarchii značně zmodernizovat,” dodal vévoda ze Sussexu.

Podle některých odborníků ale ani to nebude stačit. Jak uvedla podle webu geo.tv například historička Hilary Mantel, moderní svět o království už dávno nestojí. Domnívá se zároveň, že se konec britské monarchie blíží. Myslí si, že princ William, syn krále Karla III., bude nakonec posledním králem. Po něm monarchie zanikne.