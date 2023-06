Prince Harryho vyjde soud draho: Kvůli procesu podnikl Karel III. drsný krok

Zdroj: Profimedia

Princ Harry si možná ani neuvědomil, jaké následky bude mít jeho soud s britským vydavatelstvím Mirror Group Newspapers. Jeho otec se k němu totiž otočil zády a učinil nelehké rozhodnutí. Kvůli probíhajícímu soudu nepozvala na svou velkolepou narozeninovou oslavu ani Harryho, ani Meghan.

Soudní spor prince Harryho a britského vydavatelství Mirror Group Newspapers začal a mnozí nedočkavě sledují, zda se Harry dočká spravedlnosti. Ten vydavatelství žaluje za to, že jej údajně několik dlouhých let nepřiměřeně sledovalo a získávalo si o něm informace nekalými způsoby. Jedním z nich pak mělo být i to, že mu napíchli novináři telefon. Král Karel III. ovšem se soudním procesem dle všeho vůbec nesouhlasí. A Harrymu to dá pořádně sežrat.

Žádná pozvánka

Už zanedlouho se v Británii uskuteční oslavy na počest krále Karla III., kterých se běžně účastní celá britská královská rodina. Pozvánku obdrželi v loňských letech i Harry a Meghan, letos se jí ale podle webu Page Six nedočkali. A to právě kvůli probíhajícímu soudnímu sporu. „Obávám se, že je to odrazem všeho, co se momentálně děje,” uvedl zdroj z okolí britské královské rodiny.

Pro mnohé jde ale i tak o velké překvapení. Když se totiž Harry zúčastnil korunovace svého otce, mělo se za to, že je krize mezi nimi alespoň částečně vyřešena. Evidentně to ale král Karel III. vnímá jinak.

Zvyšující se napětí

Harry svým příbuzným v posledních měsících uštědřil hned několik tvrdých ran. Hlavně pak svému bratrovi princi Williamovi, o kterém ve své knize Náhradník napsal, že jej dokonce napadl. Právě vztahy mezi Harrym a Williamem jsou nejvypjatější a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly v dohledné době nějak zahojit.

Princ William a jeho manželka Kate Middleton si tak jistě oddechnou, když se s Harrym nebo Meghan na blížících se slavnostech nepotkají. Ostatně princ a princezna z Walesu dělali vše pro to, aby se s Harrym nemuseli bavit ani na korunovaci. Z té poté Harry ihned po skončení ceremoniálu spěchal zpět do Kalifornie za manželkou.