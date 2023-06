Prince Harryho nazvala přirozením: Dcera Ozzyho Osbourna si servítky nebrala

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Princ Harry má po celém světě celou řadu fanoušků, ale také odpůrců. Mezi ty nejznámější patří například britský moderátor Piers Morgan, který nešetří kritikou na vévodu ze Sussexu a hlavně pak jeho manželku Meghan Markle. Jak se ale ukázalo, Morgan rozhodně není jediným z řad hvězd, kdo Harryho nemůže vystát. Připojila se k němu i dcera Ozzyho Osbourna.

Hudebník Ozzy Osbourne si nikdy s ničím moc nelámal hlavu a vždy naplno říkal, co si myslí. A jablko rozhodně nepadá daleko od stromu, protože je stejně tak bezprostřední i jeho dcera Kelly. Ta v nedávném vydání podcastu I’ve Had It bez servítek řekla, co si myslí o princi Harrym i jeho otci králi Karlovi.

Jen si stěžuje a kňučí!

Během nahrávání rozhovoru došla řeč i na britskou královskou rodinu, Kelly Osbourne se ale nejvíce zastavila u prince Harryho. A pořádně mu naložila. „Nesouhlasím s ním. Myslím si, že je Harry zas***á p**a. Opravdu. Myslím si, že jen naříká, kňučí a stěžuje si. Dělá, jak kdyby byl jediný na světě, kdo trpí nějakými duševními problémy, a že jen jeho život je hrozně náročný,” uvedla Kelly Osbourne podle webu New York Post v show.

„Životy všech jsou sakra náročné. Ty jsi byl princem zatracené země a pak ses oblékl jako zas***ý nacista. A teď se snažíš se vrátit jako papež? Tak to určitě ne!” dodala ještě Kelly, která se během rozhovoru pořádně rozohnila.

Nesouhlasí ani s Karlem III.

V rozhovoru ale také věnovala nějaký čas králi Karlu III. a jeho manželce Camille. Se kterými také tak úplně nesouzní. Králi například vyčetla to, jak se zachoval k princi Harrymu na své korunovaci. Vévodu ze Sussexu totiž na slavnostní ceremoniál pozval, posadil jej ale hodně daleko od dalších příbuzných. „Říkám si, že on má syna a i já mám syna. Je mi úplně ukradené, co můj syn udělal, ale kdybych byla korunována, můj syn by bez ohledu na vše, co se stalo, seděl v první řadě,” prohlásila Kelly.