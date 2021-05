Porod Meghan Markle je za dveřmi: Kde přivede na svět svou holčičku?

Odpočet několika málo dní zbývajících do porodu vévodkyně Meghan oficiálně započal. Dle dostupných informací by Meghan mohla mít termín porodu již na konci měsíce května. Zásadní otázka tkví v tom, kde porod proběhne. Přivede malou holčičku na svět v domácích podmínkách, nebo snad v porodnici pro movité?

Během známého rozhovoru prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah dvojice uvedla, že se svého druhého potomka dočkají v létě. Dle webu scmp.com s odkazem na New York Post by mohl termín porodu připadat již na některý z posledních květnových dní. Manželé pochopitelně žádný konkrétní termín neuvedli. Je rovněž možné, že se Harry a Meghan pochlubí s radostnou zprávou až několik dní poté, co se jejich holčička narodí. Ostatně, podobně se zachovali i v případě narození Archieho. Tenkrát tak porušili královský protokol.

Dělají si věci po svém

V britské královské rodině je zaběhnutou tradicí, že manželé očekávající příchod svého potomka oznámí veřejnosti, kdy rodička nastoupí do nemocnice. Když se měl ale narodit malý Archie, Meghan a Harry mlčeli. Veřejnost se pak o narození jejich syna dozvěděla až z veřejně dostupných zdrojů, kde se objevil jeho rodný list. Vzhledem k této skutečnosti a také tomu, že manželé již nejsou oficiálně součástí britské monarchie, lze očekávat, že tajnosti budou dělat i s narozením jejich první dcery.

Stejně tak se hovoří o tom, že by Meghan mohla svou dceru přivést na svět v domácích podmínkách. To měla v plánu již s Archiem, ovšem lékař jí tehdy důrazně doporučil porod v nemocnici. Pokud se ale její nynější těhotenství odvíjí bez větších komplikací, Meghan by nic nestálo v cestě. Domácím porodem by rovněž předešla případnému kontaktu s novináři.

Porodnice pro zbohatlíky

Vzhledem k tomu, že manželé nežijí daleko od Los Angeles, kde se nachází jedna z nejexkluzivnějších porodnic, v níž má rodička zajištěný naprostý komfort, nabízí se otázka, zda se Meghan přece jen nepodrobí její péči. Nemocnici Cedars-Sinai v Los Angeles si v minulosti vybraly například i Kim Kardashian, Victoria Beckham či zpěvačka Beyoncé.

Komfortu a luxusu, který na rodičku čeká, ale také odpovídá cena. Jedna noc v exkluzivní pokoji, který je určen pro VIP smetánku, vyjde i na neuvěřitelných 28 tisíc dolarů (v přepočtu tedy zhruba více než půl milionu korun)!

Meghan a Harry dělali tajnosti i s narozením Archieho:

