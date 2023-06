Konec Harryho a Meghan? Princ chce vévodkyni opustit, ale nemůže, tvrdí komorník

Zdroj: Profimedia

Bývalý komorník princezny Diany Paul Burrell, který se velmi dobře zná i s princem Harrym, má jasno. Dle jeho slov se totiž brzy rozpadne Harryho manželství s Meghan a princ se vrátí do Velké Británie. S odvážným krokem ale údajně vyčkává, neboť mu je jasné, že by se nevídal se svými dětmi.

O tom, že manželství prince Harryho a Meghan Markle není tak idylické, jak by se na první pohled mohlo zdát, se spekulovalo už několikrát. A podobného názoru je i bývalý komorník princezny Diany Paul Burrell, který pro matku princů Harryho a Williama pracoval až do její smrti. Burrell tvrdí, že se princ Harry už brzy vrátí do Velké Británie natrvalo. Ale sám.

Slavnostní přivítání

Přesto všechno, jak se Harry v posledních letech zachoval, jej podle Burrella britský národ přivítá s otevřenou náručí. „Nemám pochybnosti o tom, že až se tohle stane, protože všichni víme, že se to stane, tak ho všichni včetně jeho otce i jeho bratra vřele přivítají. Na Harrym je zkrátka nějaký element, který na něm milujeme. Jen momentálně nerozumíme tomu, co dělá,” řekl komorník podle webu New York Post v pořadu GB News.

Podle Burrella Harry zároveň konečně možná začal otevírat oči a vnímá, nakolik mu jeho manželka vymyla mozek. Nechce ji ale zatím opouštět z jediného důvodu. Jde mu totiž o děti.

Chce je vidět vyrůstat

„Osobně se s Harrym znám a myslím si, že se vždy chtěl stát otcem. Vždycky chtěl mít děti a momentálně se rozvádět nechce. Chce vidět své děti vyrůstat a ví, že kdyby ten vztah s Meghan ukončil, tak by je ztratil. Děti by totiž určitě zůstaly u Meghan v Americe a on by se s nimi nevídal,” míní ještě bývalý komorník princezny Diany.

„A kvůli tomu všemu si myslím, že Harry zůstane s Meghan tak dlouho, jak to jen bude možné,” dodal ještě Paul Burrell, který by dle svých slov nerad viděl Harryho znovu nešťastného. Obává se však, že se smutku Harry po boku Meghan nevyhne.