Princ Harry je prý ztracen navždy: Lid pobouřil gestem k uctění památky mrtvých

Piers Morgan věří, že fotografie vznikly právě proto, aby se dostaly do Buckinghamského paláce, neboť prý Harryho žádost o to, aby za něj byl položen věnec v rámci služby královské rodiny, byla Palácem odmítnuta. Královna Alžběta II. ale o jeho přání nevěděla. Podle magazínu The Times nebylo jeho žádosti vyhověno z toho důvodu, že se princ vzdal svých královských povinností.

Podle spisovatelky Ingrid Seward by královna možná i s jeho přáním souhlasila, ale nebylo by to podle ní politicky korektní. „Jsem si jistá, že by s tím souhlasila. Je to křesťanka a věří v odpuštění a spravedlnost. Ale politicky by to mohlo být dost komplikované,” řekla.