Zlé časy prince Harryho: V Británii stanul před soudem, v USA mu hrozí vyhoštění

Princ Harry

Princ Harry v posledních dnech rozhodně neprožívá ty nejlepší chvíle. Zatímco se odebral do Velké Británie, kde se soudí s vydavatelem britského deníku Daily Mirror, se ve Spojených státech řeší jeho přiznání k dávnému užívání drog. Drogy jsou totiž významným důvodem k tomu, aby návštěvníkům americké úřady nevydali vízum. A kvůli nim by Harry o to své mohl přijít.