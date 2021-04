Královna nikdy neodstoupí: Princ Philip by prý měl velké přání

S odchodem jejího milovaného manžela se nabízela otázka, zda britská královna Alžběta II. nezváží rezignaci na svou funkci a neodebere se do zaslouženého důchodu. Dle jejího bývalého pracovníka tento krok ovšem rozhodně není na programu dne.

Královna Alžběta II. je bezesporu nesmírně silnou ženou, která ve svém životě musela udělat bezpočet těžkých rozhodnutí. Při nich ale po jejím boku vždy stál její manžel princ Philip, jenž svou královnu za všech okolností podporoval. Jenže teď se Alžběta II. bude muset vyrovnat s manželovou smrtí i jeho absencí při všech těžkostech, které její život obnáší. Mnoho lidí proto napadlo, zda se svého královské trůnu nevzdá a vládnutí zemi nepřenechá princi Charlesovi. To se ale prý rozhodně jen tak nestane.

Rodina jí pomůže

Bývalý pracovník britské královské rodiny se pro web People nechal slyšet, že místo po manželovi po jejím boku zaujme zbytek rodiny. „Její rodina se toho chopí a bude stát vedle ní. Ale ona bude nadále velitelem. Je totiž naprosto ztotožněná s tím, že je to její práce a její manžel by rozhodně chtěl, aby v ní nadále pokračovala. Ostatně přesně to samé dělala už v době, kdy se princ Philip před lety rozhodl odejít do důchodu,” řekl zdroj.

„Nikdy neodstoupí, protože je pro ni tato služba poctou a práce pro lid je v ní hluboce usazena. Stejně jako byla pro prince Philipa,” dodal ještě zdroj. Podobný názor ostatně vyjádřil i princ William ve svém prohlášení. „Dědeček mi bude moc chybět, ale vím, že by chtěl, abychom se všichni rychle vrátili k práci,” napsal k fotografii, jež zveřejnil na sociální síti Instagram.

Pohřeb bez Meghan

Poslední rozloučení s princem Philipem, který zemřel v pátek 9. dubna po vleklých zdravotních problémech, se uskuteční v sobotu 17. dubna. Nepůjde však o klasický obřad, na který byli lidé zvyklí v případě úmrtí členů britské královské rodiny. Zaprvé kvůli restrikcím souvisejícím s pandemií koronaviru a zadruhé na základě osobního přání prince Philipa, který si nikdy žádné velkolepé rozloučení nepřál.

Samotného pohřbu se tak zúčastní jen sama britská královská rodina. Dorazí dokonce i princ Harry a půjde tak o jeho vůbec první návštěvu Velké Británie od doby, kdy se s Meghan rozhodli vzdát svých královských povinností. Meghan se ceremoniálu nezúčastní. Vzhledem k jejímu pokročilému stádiu těhotenství jí bylo lékařem důsledně doporučeno, aby neabsolvovala několikahodinový let z Kalifornie do Velké Británie.

Připomeňte si život prince Philipa:

