Fit celý svůj život: Princ Philip se udržoval v kondici krátkým cvičením

Gastronomie - Kuchařka teplá kuchyně až 2.600Kč/den 30 000 Kč

Do oblíbené, menší restaurace The Street Konviktská 11 hledáme samostatnou, organizačně schopnou kuchařku se zkušeností s přípravou teplé kuchyně. Burgery, tvorba denního menu, americká a mezinárodní kuchyně. Nástupní fix 2.000 Kč/den, po měsíci 2.200 Kč/den, po 2 měsících 2.400 Kč/den, po 3 měsících a uvolnění provozu 2.600 Kč/den plus sezónní bonusy až 30.000 Kč ročně. Vhodné pro paní/slečnu z Ukrajiny. Zálohy denně 1.000 Kč.