Princ Philip zachránil Jamese Bonda: Známý film by bez něj asi cenzura zakázala

Vévoda z Edinburghu byl obrovskou osobností, kterou milovali lidé po celém světě. Kromě toho, že stál po boku své manželky, královny Alžběty II., a pomáhal jí při těžkých rozhodnutích, se dost možná zasloužil i o záchranu populárního snímku s Jamesem Bondem, filmu Goldfinger. Bez něm by totiž film asi jen stěží prošel americkou cenzurou.

Princ Philip, který v pátek 9. dubnu zemřel v důsledku vleklých zdravotních problémů, bude již navždy lidstvu znám jako člověk, který se vždy zajímal o druhé, přispíval na mnoho charit, snažil se o modernizaci ustálené monarchie a v neposlední řadě jako někdo, kdo zachránil Jamese Bonda.

Nevyhovující jméno

V roce 1964, když se jeden z dílů veleúspěšné série filmů s Jamesem Bondem dostal do Spojených států, nebylo v první moment jasné, zda se vůbec dostane na tamější plátna kin. Bond Girl v podání herečky Honor Blackman se totiž jmenovala Pussy Galore (pussy v angličtině znamená koťátko, ale také může jít o velmi vulgární označená dámských intimních partií, pozn. red.), a to se americké cenzuře pochopitelně zcela nezamlouvalo. Když tak vzrůstaly obavy o to, že film nebude uveden v zemi s největším filmovým marketingem, studio se rozhodlo podle webu Esquire zachránit snímek za pomoci britské královské rodiny.

V únoru 1964 proto vyslalo Honor Blackman na velký londýnský galavečer, na kterém byla herečka vyfotografována po boku právě prince Philipa. Dalšího dne byla fotografie snad na všech titulních stranách britského tisku s titulkem „Princ a Pussy”. Albert R. Broccoli, prodiuent snímku Goldfinger, letěl do Spojených států, aby cenzorům ukázal, že označení „Pussy” rozhodně není ničím kontroverzním. Kdyby totiž bylo, nechal by se snad vévoda z Edinburghu takto vyfotit?

Princ Philip jako James Bond?

Dle mnohých měli princ Philip a agent James Bond hodně společného. Britská herečka Joanna Lumley dokonce trvala na tom, že by byl vévoda skvělým Bondem. „Myslím, že je to výjimečný člověk. Je to jezdec, námořník, jezdí na koni, rybaří, plave. Opravdu mohl být Bondem, byl i námořním velitelem,” řekla podle magazínu Esquire před lety herečka.

V roce 2012 se po boku Daniela Craiga dokonce objevila královna Alžběta II. v bondovském minifilmu. Přes všechny dekády byli princ Philip a jeho manželka pravidelnými návštěvníky premiér filmů s „bondovskou” tematikou.

Podívejte se na trailer k legendárnímu filmu Goldfinger:

Zdroj: Youtube