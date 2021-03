Princ Philip bojoval s tchyní: Matku královny vyštval z Paláce lišáckým způsobem

Spousta manželů se shoduje na tom, že nemají tak úplně vřelé vztahy se svými tchyněmi. Výjimkou nebyl ani princ Philip, manžel královny Alžběty II.. Ten kdysi přišel na vtipný způsob, jak svou tchyni vyštvat z Buckinghamského paláce.

Vztahy s tchyněmi jsou již po desetiletí předmětem nejrůznějších vtipů a vlastně se není čemu divit. Mnoho mužů totiž nemůže matky svých drahých poloviček vystát. Překvapivě se v obdobné situaci nějakou dobu nacházel i manžel královny Alžběty II., princ Philip.

Když se Alžběta II. po smrti otce dostala do čela Velké Británie, stála přesně mezi svým manželem a svou matkou. Ta se vyrovnávala se smutných odchodem svého manžela a zároveň se dostávala do střetů se svým zetěm kvůli jeho nejrůznějším návrhům na „modernizaci” monarchie, píše server Express s odkazem na experty na královskou rodinu.

Začínající spory

Po smrti otce usedla Alžběta II. na královský trůn a měla tak na starosti vládnutí své zemi. Její manžel, princ Philip, se jí snažil být od začátku oporou. Zároveň však přicházel s nejrůznějšími návrhy na změny. To se ovšem tak úplně nezamlouvalo matce Alžběty II. Nepříjemnost pak ale měla největší vliv právě na samotnou královnu. Ta totiž nevěděla, na čí stranu se přiklonit, aby nezranila ničí city.

Královna matka, jak se Alžbětě I. často přezdívá, chtěla zůstat v Buckinghamském paláci, aby mohla být své dceři nablízku a radit ji v těžkých rozhodnutích. Této role se chtěl ale zhostit právě princ Philip. A tak nastalo jedno v nejtěžších období jeho života.

Královnu matku vyštval z Paláce

Kvůli střetu zájmů již nemohl princ Philip královninu matku vystát, a proto přišel na způsob, jak ji přimět k odchodu z Buckinghamského paláce. „Vypráví se příběh o tom, že nakonec princ Philip zařídil, aby bylo vypnuto ústřední topení v bytě královny matky,” řekl jeden z expertů na královskou rodinu podle webu Express. „Pokusil se ji mrazem vyhnat z Paláce,” dodal ještě.

A povedlo se. Královna matka se nakonec odstěhovala do domu Clarence, ve kterém žila se svou nejmladší dcerou, princeznou Margaret, a to až do roku 1969, když se Margaret vdala.