Milenky prince Philipa: V jeho posteli skončily herečky i kabaretní artistka

Byl drsný, neotesaný a svůj, proto ho královna Alžběta milovala celým srdcem. Odpustila mu dokonce všechny nevěry a že jich nebylo málo. Mezi jeho milenky patřily herečky, hraběnky i jiné umělkyně. U jedné se dokonce spekulovalo o tom, že spolu počali potomky.

Když se v roce 1934 Philip s Alžbětou setkal, bylo mu pouhých třináct let a jí dokonce jen osm. Už tenkrát v sobě však našli zalíbení a o pár let později si začali dopisovat. Díky těmto psaníčkům se do sebe zamilovali, vzali se a jeden druhému po boku stáli neuvěřitelných 74 let, než princ Philip odešel na druhý břeh. Jejich manželství bylo neuvěřitelně silné a pevné, a to i přesto, že Philip anglickou královnu opakovaně podváděl.

Princ Philip byl sice drsný, neotesaný a neuměl se ovládat, ale byl na druhou stranu také velmi pohledný a uměl odzbrojit svým neotřelým smyslem pro humor. Své o tom věděly i jiné ženy, než královna Alžběta.

Poprvé se o nevěře mluvilo, když byla královna těhotná

Poprvé se o princově románku mluvilo už roku 1948, kdy byla královna v osmém měsíci těhotenství, Tenkrát měl mít Philip poměr s herečkou Pat Kirkwoodovou.

Největší nápor milenek ale přišel až o několik let později, a to, když roku 1956 vyrazil na čtyřměsíční cestu po světě. Většinu času strávil na královské jachtě Britannia, kde se konaly ty nejbujarejší večírky, kde byla o krásné ženy nouze.

Po návratu udržoval vztah i s kabaretní artistkou Helene Cordetovou. Ta dokonce měla v době jejich vztahu syna Maxe a později dceru Louise. Otcem dětí však dle slov umělkyně nebyl její právoplatný manžel. Nikdy však veřejně nepotvrdila, že by děti mohly být právě prince Philipa. Zůstalo tak nakonec vždy jen při spekulacích.

Philip a Alžběta celý život spali v oddělených ložnicích

Není tajemstvím, že Alžběta a Philip spali celý život v oddělených ložnicích, ale i přes princovy nevěry, které královna nikdy nekomentovala, patřily mezi stabilní páry. Alžběta byla do Philipa zamilovaná celý život a on jí její lásku opětoval. Jen on ji mohl nazývat buřtíkem či párečkem, což s oblibou dělal.

Philip svou manželku bezmezně podporoval a obdivoval. Celý život kráčel krok za ní s hlavou vztyčenou, jak mu velel protokol. Princ zemřel 9. dubna 2021 na hradu Windsor v požehnaném věku 99 let. Od jeho smrti to šlo z kopce i se zdravím královny. Tak nakonec odešla za svou životní láskou o pouhý rok později.

Zdroje: The Mirror, Time