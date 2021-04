Usmíření Harryho a Williama: Svede je dědečkova smrt opět dohromady?

Vztah mezi princem Harrym a jeho bratrem, princem Williamem, je již více než rok velmi pošramocený. Na tom rozhodně nepřidalo ani interview Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah, kde manželé poukázali na těžkosti, jenž jim britská královská rodina údajně způsobovala. Nyní mají ale bratři naději dát všechno do pořádku. Po dlouhé době se totiž potkají na pohřbu svého dědečka, prince Philipa.

V pátek 9. dubna zasáhla celý svět nesmírně smutná zpráva. Po vleklých zdravotních komplikacích totiž zemřel manžel královny Alžběty II., princ Philip. Bylo mu devětadevadesát let. Dle informací Blesku s odkazem na oznámení Buckinghamského paláce se bude pohřeb vévody z Edinburghu konat v sobotu 17. dubna a rozhodně nepůjde o obrovskou událost, na kteroi byla veřejnost v souvislosti s úmrtím členů britské královské rodiny zvyklá. Stane se tak jak kvůli probíhající pandemii koronaviru, tak kvůli osobnímu přání prince Philipa.

Lid věří v usmíření bratrů

Na pohřeb prince Philipa nebude mít veřejnost přístup. Půjde totiž o ceremoniální, nikoli o státní pohřeb. Smuteční událost odstartuje průvodem, v jehož čele bude kráčet syn královny a prince Philipa, princ Charles. Hned za ním půjdou dle Blesku jeho děti – princ William a princ Harry. Bratři se tak setkají po mnoha měsících odloučení. Němou válku mezi Williamem a Harrym odstartovalo rozhodnutí mladšího z bratrů opustit i se svou manželkou britskou královskou rodinu.

Od té doby byly jejich vztahy na bodu mrazu. Harry se několikrát nechal slyšet, že svého bratra nadevše miluje, ale že se jejich životní cesty zkrátka rozešly. V rozhovoru v Oprah rovněž uvedl, že věří, že čas jejich rány zahojí. Možná se tak ale kvůli smutným okolnostem stane ještě dřív. Mohla by tomu přispět i nepřítomnost Meghan Markle. Ta se totiž podle Blesku s největší pravděpodobností pohřbu nezúčastní. V pokročilém stádiu těhotenství by pro ni totiž mohl být několikahodinový let z Kalifornie do Velké Británie nesmírně náročný.

Obrovská tragédie

Před několika měsíci se nechala pro Daily Mail slyšet expertka na britskou královskou rodinu Ingrid Seward o tom, jakou budoucnost podle ní vztah Harryho a Williama má. Optimistická ale rozhodně nebyla. „Pochybuji o tom, že by to mezi nimi kdy mohlo být tak, jak tomu bylo kdysi. Myslím si, že je jejich vztah zničený,” řekla tehdy. Dodala ovšem, že jistá naděje na nápravu přece jen existuje.

„Kdyby se stala nějaká ošklivá tragédie, tak by je to přivedlo opět k sobě, ale jinak si nemyslím, že by se jejich vztah mohl vůbec uzdravit. Ale to je jen můj názor a nemusím mít pravdu,” pokračovala. A tragédie se opravdu stala. Ukáže se nakonec, že měla Ingrid skutečně pravdu?

Připomeňte si klíčové momenty ze života prince Philipa:

Zdroj: Youtube