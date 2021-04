Vše, co se ví o pohřbu prince Philipa: Kdo dorazí a co se žádá od veřejnosti?

Pohřeb prince Philipa se uskuteční v sobotu 17. dubna a bude probíhat zcela jinak, než jak byli lidé u posledního rozloučení se zesnulými členy britské královské rodiny zvyklí. To má dva důvody. Jedním z nich je probíhající pandemie koronaviru, druhým pak osobní přání samotného vévody z Edinburghu.

V pátek 9. dubna otřásla světem smutná zpráva. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., po vleklých zdravotních problémech zemřel. Princ byl mezi veřejností velmi oblíbený a mnoho lidí by mu rádo vzdalo hold a uctilo jeho památku. To ovšem v letošním roce nebude moci udělat tak, jak byli zvyklí z minulosti. Princ Philip měl totiž jasné požadavky na to, jak by měl jeho pohřeb vypadat. Hromadné rozloučení pak není možné z důvodu pandemie koronaviru.

Státní pohřeb nebude

Vévoda z Edinburgu nikdy netoužil po velkém a honosném pohřbu, kterých se zesnulým členům britské královské rodiny vždy dostávalo. Chtěl jen menší, komornější pohřeb, kterého se mu také dostane. Poslední rozloučení s princem Philipem tak proběhne v sobotu 17. dubna v George’s Chapel na zámku Windsor. Tam rovněž v soukromé kapli zůstanou dle webu News Sky ležet i jeho ostatky.

Celá událost bude probíhat v souladu s platnými opatřeními proti šíření koronaviru, což znamená, že se jej mimo jiné zúčastní jen na třicet hostů. Ti mezi sebou budou muset navíc dodržovat rozestupy. Nebýt pandemie, v původních plánech se hovořilo o osmi stovkách smutečních hostů.

Jen ti nejbližší

Vzhledem k tomu, že bylo nutné původní seznam hostů rázně „osekat”, je více než pravděpodobné, že se posledního rozloučení s princem Philipem zúčastní jen nejbližší rodina. Chybět rozhodně nebude sama královna Alžběta II., děti princ Charles, princezna Anne, Andrew, vévoda z Yorku a Edward, hrabě z Wessexu.

Zúčastní se rovněž například princ William s rodinou či jeho bratr princ Harry. Ten ovšem dorazí bez syna i manželky. Meghan se totiž v současné době nachází v pokročilém stádiu těhotenství a její lékař jí důrazně nedoporučil několikahodinový let z Kalifornie do Velké Británie.

Žádná oficiální událost pro veřejnost vyhlášena nebyla. Palác zároveň na občany apeluje, aby se neshromažďovaly před domy britské královské rodiny. Britský lid tak může uctít památku prince Philipa držením národní minuty ticha, která započne v sobotu 17. dubna přesně v 15:00 tamního času.

Podívejte se, jak například vypadal pohřeb princezny Diany:

Zdroj: Youtube