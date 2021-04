Velká Británie truchlí: Zemřel princ Philip, manžel královny Alžběty II.

Své manželce byl pravou rukou ve všech jejích rozhodnutích, mezi lidmi byl velmi oblíbený a za stěnami Buckinghamského paláce hýřil svým osobitým smyslem pro humor. Veřejnost i britskou královskou rodinu nyní zasáhla smutná zpráva. Princ Philip, který by v červnu oslavil sté narozeniny, zemřel.

Britská královská rodina fascinuje veřejnost již po staletí. Její členové jsou mezi lidmi velmi oblíbení a dá se říct, že každý jejich krok sleduje celý svět. V posledních měsících ovšem mezi všemi panovaly obavy o zdraví devětadevadesátiletého prince Philipa, který byl v únoru hospitalizován kvůli blíže neupřesněné infekci. V nemocnici strávil několik dlouhých dní, nakonec si ale všichni oddechli. Princ Philip byl totiž ze zařízení propuštěn a světem se šířily zprávy o tom, že se mu opět daří skvěle. Radost byla bohužel předčasná. Princ Philip totiž 9. dubna 2021 zemřel. Oznámil to Buckinghamský palác. „S hlubokým zármutkem královna oznámila smrt svého milovaného manžela, prince Philipa, vévody z Edinburghu. Zemřel pokojně. Stalo se tak dnes ráno na zámku Windsor,” stojí v prohlášení Paláce dle webu yahoo!news.

Zdravotní problémy

Vévoda z Edinburghu odešel do důchodu v roce 2017. Od té doby již nebyl aktivním členem britské královské rodiny. O jeho zdravotním stavu se spekulovalo již delší dobu. Na začátku roku 2019 byl účastníkem autonehody a vzhledem ke svému pokročilému věku se následně rozhodl vzdát svého řidičského průkazu.

Zdraví prince Philipa chřadlo již několik let. Obavy o jeho život vzrostly také na konci roku 2019, když byl krátce před vánočními svátky hospitalizován kvůli tomu, že se necítil dobře. V nemocnici strávil několik dní na pozorování. Na Vánoce se ale vrátil zpátky domů.

Nejstarší člen britské královské rodiny

Až do dnešního dne byl princ Philip nejstarším členem britské monarchie. Po boku královny Alžběty II. stál více než 70 let a byl jí pravou rukou ve všech jejích rozhodnutích. Byl mezi veřejností velmi oblíbený a oplýval svým specifickým smyslem pro humor. Pro královnu tak byl nejen úžasným manželem a přítelem, ale také poradcem a pomocníkem. Neměl rád skandály a vždy usiloval o to, aby se jeho milované rodině vyhýbaly problémy. A když už se objevily, dělal vše pro to, aby co nejrychleji zase zmizely.

Princ Philip navždy zůstane v srdcích široké veřejnosti jako vlídný a starostlivý člověk, kterému nebyl lhostejný život jeho rodiny ani veřejnosti. Byl člověkem, bez kterého by Velká Británie dost možná nebyla tou zemí, jakou ji lidé znají dnes.

Podívejte se na klíčové momenty z života prince Philipa:

Zdroj: Youtube