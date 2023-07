Princ William nemohl strachy ani jíst: Kvůli Harrymu a Meghan byl na pokraji sil

Zdroj: Profimedia

Přestože od odvysílání interview Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah uplynuly více jak dva roky, zvláštní okolnosti jejich rozhovoru se derou na povrch i dnes. Vyšlo například najevo, že byl princ William z kontroverzní epizody natolik rozhozený, že strávil dny před jejím vysíláním v ústraní.

Není snad nikdo, kdo by neviděl alespoň kousek z kontroverzního rozhovoru Harryho a Meghan, který dvojice v březnu 2021 vedla s moderátorkou Oprah. V interview manželé otevřeně hovořili o nejrůznějších skutečnostech týkajících se britské královské rodiny a rozhodně si při tom nebrali servítky. Ještě předtím, než rozhovor spatřil světlo světa, se monarchie třásla strachy z toho, co „vyhnanci” prozradí. Vůbec největší obavy měl ale princ William.

Nemohl jíst ani pít

„Slyšela jsem to od mnoha lidí. William byl doslova nemocný kvůli svým starostem z toho interview,” uvedla pro The Mirror novinářka Charlotte Griffiths. „Nebyl vůbec schopný přijímat potravu, bylo mu špatně a skrýval se. Na čas odjel do jedné z královských rezidencí a naprosto se odstřihnul od okolního světa. Byl prostě rozebraný na kousky,” dodala ještě, nakolik těžké chvíle si princ William kvůli bratrovi a jeho manželce prožil.

Velká odhalení

A vlastně se ani není čemu divit. Jeho obavy byly totiž naprosto oprávněné. Harry a Meghan u Oprah například uvedli, že je jeden z členů britské královské rodiny rasista a před narozením jejich syna Archieho měl strach z toho, jakou barvu pleti bude malý chlapeček mít. Meghan pak zase prozradila, že kvůli atmosféře uvnitř monarchie měla sebevražedné myšlenky. I když byl ale William nesmírně nervózní, přímo na jeho hlavu se ze strany Meghan a Harryho příliš kritiky nesneslo. To si totiž Harry nechal až do svých memoárů s názvem Náhradník.