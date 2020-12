Lidé se bouří! Princ William a Kate prý porušili nařízení proti šíření covidu

Manželé princ William a Kate jsou obecně mezi veřejností velmi oblíbení. Tentokrát však udělali něco, co naštvalo spoustu obyvatel Velké Británie. Vydali se totiž na cestu do Skotka, konkrétně do Edinburghu, kde chtěli poděkovat pracovníkům zdravotnických zařízení za jejich práci.

Na tom by nebylo nic zvláštního nebo snad pobuřujícího, jenže města Edinburgh je v současné době kvůli pandemii zakázáno cestovat. Cesty do města a z města jsou povoleny jen za určitých okolností. A tak byli princ William a Kate obviněni z porušování vládních nařízení. Informoval o tom Insider.