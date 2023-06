Historie se opakuje? William má s Kate podobný problém jako měl Karel s Dianou

Zdroj: Profimedia

Princ William je naprosto nadšený z toho, nakolik je mezi lidmi jeho manželka Kate Middleton populární. Z čeho už ale takovou radost nemá, je chování britských novinářů, kteří jako by údajně tlačili jeho lásku před něj a věnovali jí více pozornosti.

Princ William a jeho manželka Kate Middleton jsou bez nadsázky miláčky Velké Británie a také pravděpodobně vůbec nejpopulárnějšími členy britské královské rodiny. Je ale pravdou, že Kate je možná o něco populárnější než její muž. V britských médiích je o ní slyšet podstatně častěji a na titulních stránkách novin se více objevuje bez prince Williama. A to podle webu Express údajně princovi z Walesu začíná vadit.

Prostě ho oříznou

Jak uvedla novinářka Roya Nikkhah, princ William se cítí poměrně frustrovaný z toho, kolik prostoru dává britský tisk jeho manželce. Když se totiž někde objeví manželé spolu, častokrát se stává, že jej novináři z jejich společných snímků oříznou a otisknou pouze fotografie Kate. Přestože si je William moc dobře vědom toho, že lidé chtějí vidět všechny ty krásné šaty, které Kate nosí, skutečnost, že chybí na mnohých ze snímků, na nichž pózoval společně s Kate, ho mrzí.

Žádná žárlivost

Naštěstí se podle novinářky ale nejedná o tu samou situaci, do které se kdysi dostal otec Williama král Karel III., když bylo naprosto zřejmé, že jej jeho manželka princezna Diana zastínila a lidé ji měli raději než jeho. Princ William totiž na Kate vůbec nežárlí. „Je to spíše o tom, že Kate a William tvrdě pracovali na tom, aby byli vnímáni jako tým. Když se tedy na nějaké události objeví spolu, byli by rádi, kdyby byli zveřejňovány jejich společné fotky,” míní novinářka.

Na druhou stranu si ale snaží princ zachovat chladnou hlavu a ví, že lidé rádi uvidí spíše krásnou ženu v padnoucích šatech než muže v saku. „Možná by si měl William příště obléct nějaký model od návrhářky Jenny Packham,” vtipkovala Roya Nikkah.