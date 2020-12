Zoufalý princ William: Seriál Koruna mu naprosto ničí nervy!

Svůj názor na seriál vyjádřil už v únoru letošního roku při udílení cen BAFTA. „Musím přiznat, že nevím, jestli mám být pyšný, nebo mírně zaskočený z počtu vítězů cen za poslední dekádu, kteří ztvárňovali členy mojí vlastní rodiny,” nechal se podle webu Express před několika měsíci slyšet. V té době mluvil hlavně o herečce Olivii Colman, která ve třetí a čtvrté řadě seriálu ztvárnila samu královnu Alžbětu II.

Z názoru královské rodiny, který je stále nejasný, není nadšená ani představitelka princezny Diany, Emma Corrin. „Snažím se nemyslet na to, jestli na to lidé koukají, nebo ne. Nemůžete to nijak ovlivnit a když začnete přemýšlet nad tím, že to dost možná sledují členové monarchie, okamžitě vám v hlavě vyskočí otázka: ‘Co si asi tak myslí…’. A je to dost stresující,” odpovídala představitelka princezny Diany na otázku, zda někde přemýšlí nad tím, že budou její výkon hodnotit sami členové britské královské rodiny.