Princ William vzpomínal na Tinu Turner: Díky ní si udržuje matku v živé paměti

Zpěvačka Tina Turner měla své fanoušky i v britské královské rodině. Jak před několika lety prozradil princ William, královna rock’n’rollu se významně podepsala na jeho dětství. Její písně pro něj znamenají mnoho, a to i proto, že je má spojené se svou matkou princeznou Dianou.

Úmrtí zpěvačky Tiny Turner zasáhlo miliony jejích fanoušků po celém světě. Patří mezi ně i princ William, pro kterého její hudba znamená mnoho. Hlavně pak legendární píseň Simply the Best, kterou si kromě něj oblíbil i jeho bratr princ Harry a jejich matka princezna Diana.

Nesmrtelný hit

O tom, nakolik skladbu Simply the Best princ William miluje, se rozpovídal v roce 2021 v podcastu Time to Walk. „Jedna z písní, kterou si hodně pamatuju a která se mnou zůstala až dodnes a často ji poslouchám, je Simply the Best. Pamatuju si, jak jsem seděl na zadním sedadle auta, zpíval tu píseň a celé to byl takový ten reálný rodinný moment,” vyprávěl princ William. „Moje matka řídila a z plna hrdla také zpívala. Občas si tu píseň zpíval i policista, který nás na našich cestách doprovázel,” dodal ještě princ z Walesu s tím, že jemu i Harrymu matka pouštěla celou řadu písní, když je odvážela do internátní školy. Chtěla tak prý své syny uvolnit a nabít je dobrou náladou. Nejvíce Williamovi ale utkvěly v paměti písně právě od Tiny Turner.

Zpátky v čase

Pro Williama písně Tiny Turner znamenají hodně. A často si je pouští i dnes. Hlavně pak ve chvílích, kdy má čas pro sebe a může se zamyslet. „Když si písně Tiny Turner poslechnu dnes, úplně mě to vrátí v čase. Jako bych se znovu ocitl coby malý kluk na zadním sedadle auta. Připomíná mi to hlavně mou matku,” vyprávěl ještě princ, který je jistě ze smrti Tiny Turner zničený.

Zpěvačka zemřela 24. května 2023 ve svém domě ve Švýcarsku. V posledních letech bojovala s vleklými zdravotními problémy, které jí nakonec stály život. Dožila se úctyhodných 83 let.