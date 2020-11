Takhle by se Diana vyfotit nenechala: Emma Corrin ukázala chlupaté podpaží

Mladá herečka Emma Corrin je v současné době dost možná tou nejdiskutovanější herečkou vůbec. Diváky i kritiky totiž naprosto oslnila v roli princezny Diany v seriálu The Crown (Koruna). Nejen že je princezně velmi podobná, kostyméři si dali spoustu práce i s výběrem oblečení, aby Emmu Corrin k Dianě co nejvíce přiblížili. A diváci jsou nadšeni.

Rozporuplné reakce však spustila obálka nového vydání magazínu Glamour, kterou právě herečka zdobí. Na fotografii je kromě výrazného líčení k vidění i hereččino chlupaté podpaží. „Chtěla jsem si to nechat narůst už několik let. Ale teprve nedávno jsem se s někým rozešla. Ve vztahu jsem byla naprogramovaná, abych se v zájmu obou stran holila. Přitom na tom není nic dramatického. Prostě to tam je. Doufám, že to pro lidi bude zase brzy normální,” vyjádřila se herečka podle webu super.cz k fotografii.