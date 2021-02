Krásné neteře princezny Diany: Podobu se svou tetou rozhodně nezapřou

Krásné neteře princezny Diany, dvojčata Lady Amelia a Lady Eliza, si společně připomínaly chvíle strávené se svou oblíbenou tetou. Zároveň přiznaly, že kdysi vůbec netušily, jak velkou osobností jejich teta byla a stále je.

Dvojčatům Lady Amelii a Lady Elize bylo pouhých pět let, když jejich teta princezna Diana tragicky zesnula, přesto si do dnešních dní pamatují pouto, které mezi sebou měly. „Vždy jsme ji znaly jen jako naši tetu. Vzhledem k tomu, že jsme vyrůstaly v Jihoafrické republice, jsem vůbec netušila, jak důležitá vlastně pro svět byla. To jsem si uvědomila až mnohem později,” nechala se slyšet podle People s odkazem na magazín Tatler Lady Eliza.

Princezna Diana milovala děti

Lady Eliza uvedla, že si svou tetu pamatuje jako neuvěřitelně vřelou, vlídnou a milující osobu, která se za všech okolností snažila komunikovat s dětmi a měla talent na čtení dětských srdcí. Dvojčata, dcery Dianina bratra Charlese, zavzpomínaly i na moment, kdy se s tetou procházely po pláži a Diana zpozorovala fotografa.

„Pochopitelně to pro nás mohlo být děsivé, vzhledem k tomu, jak mladé jsme byly a nerozuměly tomu, co se kolem nás děje. Ale teta z toho udělala hru. Společně jsme běžely k autu a soutěžily, kdo se k vozidlu dostane dřív. Je úžasné, že se nás snažila chránit cestou, na které jsme se cítily bezpečně a ne vyděšeně,” řekla Eliza. „Neměly jsme nejmenší ponětí o tom, že to vlastně nebyla hra, ale nenápadný útěk před fotografem,” dodala ještě.

Smrt tety a vzpomínka na dětství

Dvojčatům Amelii a Elize bylo v době smrti jejich tety Diany pět let. „Jako dítě jsem si uvědomovala neuvěřitelnou ztrátu, kterou pro naši rodinu smrt tety znamenala. Ovšem až později jsem si uvědomila, jaký vliv měla její smrt na celý svět,” řekla otevřeně Eliza.

Přestože Eliza a Amelie strávily většinu dětství v jižní Africe se svou matkou, své první tři roky žily v domě Spencerů. Ve stejném domě, kde vyrůstala i princezna Diana. „Je to opravdu speciální a nádherné místo. Trávením prvních tří let v tom domě, objevování jeho zákoutích a být součástí dědictví Spencerů, kteří v něm žili… Bylo to skvělé, vždy jsme si tam připadaly jako v druhém domově,” řekla Eliza.

V domě Spencerů by se taktéž mohla odehrát svatba Lady Amelie. „Je to náš rodinný dům, je nádherný. Byli bychom velmi šťastní, kdybychom se tam mohli vzít, ale Kapské Město je místem, kde jsme vyrostly, a tak zvažujeme, že se vezmeme tam,” řekla Amelie.