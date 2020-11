Princezna Diana ožila v seriálu Koruna: Jak jsou tvůrci věrní skutečnosti?

Jak je patrné z ukázek k seriálu a fotografií pořízených při natáčení, týmu kostymérů se skutečně podařilo zachytit osobitý styl princezny Diany. Dle informací webu ženy.cz dokonce jisté záběry na repliku jejích svatebních šatů vehnaly divákům slzy do očí. Princezna Diana tak na obrazovkách doslova znovu ožije. A nutno říct, že i herečka Emma Corrin je princezně velmi podobná.

Aby byla podoba mezi herečkou a Dianou Spencer co nejvěrohodnější, na plac byl povolán i kadeřník Sam McKnight, který se staral o vlasy princezny již od roku 1990. Tvůrci tak zkrátka udělali všechno pro to, aby byla Emma Corrin v náročné roli co nejpůsobivější.