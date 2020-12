Měla ráda alkohol a večírky: Jaká byla mladší sestra královny Alžběty II.?

Jejich vztah byl veřejnosti odhalen poté, co je společně zachytili novináři. V roce 1953 požádal Peter princeznu o ruku. Jenže sňatek by vzhledem k Peterovým závazkům neprošel anglikánskou církví a jediným východiskem by tak byla princeznina abdikace. O pár měsíců později princezna Margaret vydala prohlášení: „Vztah s Peterem Townsendem je u konce. Povinnosti a závazky vůči mé zemi jsou přednější!”

Princezna Margaret se provdala až v roce 1960, když si vzala Antonyho Amrstrong-Jonese, potomka nenápadného velšského rodu. Jejich svatba byla vůbec první královskou svatbou, kterou mohli diváci sledovat v přímém přenosu na svých televizních obrazovkách. Společně tvořili krásný pár. Přestože se jejich manželství vyhýbaly nejrůznější skandály a nikdy nebyla veřejnost informována o jakýchkoliv neshodách páru, manželství byl v roce 1976 konec. Zapříčinila jej aféra Margaret s jiným mužem. Z manželství však vzešly dvě děti.