Proč Priscilla Presley opustila Elvise? Sofia Coppola možná zná odpověď

Zdroj: Profimedia

Možná si říkáte, že není potřeba vyplodit dva velké filmy o Elvisu Presleym v tak krátkém časovém úseku od sebe. Ale není asi dvou odlišnějších filmových tvůrců, než Baz Luhrmann a Sofia Coppola. Dcera slavného režiséra právě přichází s novinkou s názvem Priscilla. Film je o drsném manželství oblíbeného zpěváka a jeho ženy, po níž je snímek pojmenován.

Baz Luhrmann je maximalista, mistr strhující a ohromující podívané, zatímco Sofia Coppola se více zajímá o intimitu. Coppola dokáže také navodit pocit blahobytu, avšak mnohem více se zajímá o lidskou duši, a to hlavně tou ženskou.

Snímek Priscilla začíná v Německu, kde se slavný rokenrollový zpěvák na své vojenské službě setkává s mladou dívkou. Priscilla je dcerou vojenského důstojníka, která se cítí osaměle a stýská se jí po domově. Touží se vrátit do rodné Ameriky. Priscille je v té době pouhých čtrnáct let. „Jsi jen dítě,“ zamumlá čtyřiadvacetiletý Elvis, když se setkají na večírku. Desetiletý věkový rozdíl ale rozhodně lamače dívčích srdcí od snahy Priscillu získat rozhodně neodradí. Dokonce se zdá, že fakt, že je Priscilla panna, ho na tom ještě více vzrušuje.

Elvis jí přikazoval, co má nosit a jak se chovat

Elvis po své drahé chce, aby zůstala taková, jaká je. Přitom se její život převrátí úplně vzhůru nohama. Ačkoliv má Priscilla vše, po čem by každá jiná obyčejná dívka toužila, cítí se v tom všem luxusu osamělá. Elvis se chová krutě, panovačně a manipuluje s ní. Říká jí, co má nosit, jak se chovat a samozřejmě si častokrát neodpustí poznámku, že na jejím místě by si přály být miliony žen.



Priscillu ve filmu hraje nadějná herečka Cailee Spaeny, zatímco hvězda seriálu Euforie Jacob Elordi má složitější úkol. Po strhujícím výkonu Austina Butlera v roli Elvise bude velmi těžké tento herecký počin překonat. Ve filmu nehledejte žádné velkolepé hudební scény, jako tomu bylo u Luhrmanna. Coppola nezískala povolení použít zpěvákovy hity, a to ze zřejmého důvodu. Elvis zde není vykreslen jako úspěšný lamač dívčích srdcí, ale jako typická celebrita, která nehledí na lidi kolem sebe, včetně své vlastní ženy, kterou vytáhl z „obyčejného světa“ a pak ji už nepustil ven. Žádná nablýskaná reklama, ale realita a smutek života v pozlátku.

Priscilla ho milovala, ale i přesto ho opustila

I když se skutečná Priscilla zúčastnila benátské tiskové konference na podporu filmu, neseděla na pódiu s Coppolou a dalšími herci. Místo toho seděla mezi diváky. Když se jí ale jeden z novinářů zeptal, co ji na filmu nejvíc dojalo, neváhala s odpovědí. „Je velmi těžké sedět a dívat se na film o vás, o vašem životě a o vaší lásce,“ řekla. „Sofia odvedla úžasnou práci,“ okomentovala film manželka slavného Elvise.



Moment, který ji prý nejvíce dojal, byl samotný konec filmu. Je to okamžik těsně po rozpadu jejich manželství, kdy Priscilla konečně posbírá sílu postavit se na vlastní nohy. „Ano, odešla jsem. Ale nebylo to proto, že bych ho nemilovala. Byla to láska mého života. Bylo to pro mě velmi těžké a myslím, že se s tím dokáže ztotožnit každá žena,“ uzavřela svou výpověď Priscilla Presley.

Zdroj: nytimes.com