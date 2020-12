Příspěvek důchodcům: Jak postupovat, když nemáte 5000 korun na účtě?

Úřady mají na rozesílání peněz ještě čas. Do konce týdne by měly peníze na účet přijít už opravdu všem. Do 15. prosince pak lidé bonus obdrží poštovní poukázkou.

„Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí ČSSZ, a to samostatně mimo splátku samotného důchodu v intervalu od 30. listopadu do 8. prosince 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu,“ uvedlo ministerstvo práce. Pokud by vám daná částka nepřišla, jistě je možné obrátit se na Českou správu sociálního zabezpečení.