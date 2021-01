Příznaky covidu den za dnem: Po prvních strastech přichází peklo...

„Nebylo mi úplně dobře a ani teď nejsem ještě úplně fit. Málo piju, takže mě hlava bolí permanentně. Ráno jsem se vzbudila a necítila jsem absolutně nic. Ani voňavku, snědla jsem něco – vůbec jsem netušila co,“ svěřila se na Instagramu Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol.

„I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám,“ píše na sociální síti Libor Bouček.