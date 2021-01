Příznaky koronoviru: Ne jen dušnost a horečky. Nakažené trápí i střevní potíže

Od začátku pandemie koronaviru se převážně hovoří jen o typických příznacích tohoto dosud ne tak úplně prozkoumaného onemocnění. Ty zahrnují neustupující vysoké horečky, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů a potažmo ztrátu chuti a čichu. Symptomy viru však mohou být i úplně jiné. Vzhledem k tomu, že však informace o nich nejsou tolik rozšířené, může nemocný varovné signály ignorovat.

Oproti první vlně pandemie se začíná objevovat stále více pacientů s jinými než typickými příznaky. „Častěji než na jaře se objevují pacienti s trávicími problémy, jako jsou bolesti břicha, průjem, nechutenství či pocit na zvracení. Pacienti si stěžují také na neurčité příznaky, což je únava bez horečky, bez kašle a s bolestí klubů a nikoliv svalů. Překvapivě to trvá velmi dlouho na to, že průběh koronavirové infekce by měl být rychlý,” nechal se pro deník Echo24 slyšet gastroenterolog a vedoucí lékař společnosti ResTrial Luděk Hrdlička.