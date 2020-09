COVID-19 a důležitá fakta: Prevence, příznaky koronaviru a ochrana okolí

Roušku nezapomeňte po použití vyvařit a přežehlit.

Dbejte také na to, abyste se co nejméně dotýkali svého obličeje. Samozřejmostí by stále měla být zvýšená hygiena. Dezinfekční gel v domácnosti by neměl chybět. Často si jím myjte ruce a není od věci čistit pravidelně úchyty od skříněk, klíče a vypínače.