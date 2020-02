Nejlepší rady na boj se smrtící nemocí: Jak se chránit před koronavirem

Pokud jste v postižené oblasti, vyhýbejte se konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně zpracovaných živočišných produktů a při manipulaci se syrovým masem, čerstvým mlékem nebo zvířecími orgány buďte opatrní, abyste předešli křížové kontaminaci nevařenými potravinami.



Pokud jste se v posledních dvou týdnech vrátili z postižené oblasti v jakékoli zemi, zůstaňte pokud možno doma a vyhýbejte se kontaktu s jinými lidmi po dobu 14 dnů. To znamená, že v ideálním případě nebudete chodit do práce, do školy nebo do veřejných prostor.



Pokud jste se vrátili z infikované oblasti a objevila se u vás vysoká teplota, kašel, rýma, bolest v krku nebo potíže s dýcháním, neopouštějte svůj domov, dokud se neporadíte s lékařem.