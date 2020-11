První dáma USA a její aféra s Joe Bidenem: Začátek vztahu byl prý skandální

Bill Stevenson a Jill se vzali v roce 1970. Dva roky na to pracovali společně s Bidenem na jeho kampani, když kandidoval do Senátu. Stevenson se tak s Bidenem velmi dobře znali a Bill ho dokonce považoval za přítele. Poprvé ho napadlo, že by mezi Joem a jeho manželkou mohlo něco být, v roce 1974. „Vím přesně, kdy to bylo. Zpěvák Bruce Springsteen měl hrát v mém klubu a já za ním musel jet, abych mu předem zaplatil. Zeptal jsem se Jill, jestli nechce jen se mnou, ale řekla ne. Musela prý hlídat děti Joea. Vůbec jsem nevěděl, že si byli natolik blízcí, aby mu hlídala děti,” řekl Bill pro Daily Mail.

„Poté mi jedna z jejích nejlepších kamarádek řekl, že si myslí, že si jsou Joe a Jill možná až trochu moc blízcí. Byla jsme překvapený, že mi to vůbec sdělila.