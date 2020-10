Tajemství Pulp Fiction: Původní verze měla přes 8 hodin a byla bez Umy Thurman

Pokud je něco, co zajímalo snad každého diváka, tak je to obsah kufříku, který po celou dobu Vincent a Jules bedlivě střežili. Oficiální informace světlo světa nikdy nespatřila. Režisér Quentin Tarantino se však v roce 2003 nechal slyšet, že je v kufru cokoliv, co si divák přeje v něm mít.

Na internetu se však objevily sáhodlouhé fanouškovské teorie, podle kterých by v kufříku měla být duše Marcelluse Wallace. Diváci se tak domnívají proto, že kombinací k otevření kufříku měla být čísla 666. Marcellus má ve filmu v jedné scéně zezadu na hlavě náplast, která podle fanoušků zakrývá ránu, kterou měla být extrahována jeho duše. Ve skutečnosti však náplast žádný hlubší význam neměla. Představitel Marcelluse, Ving Rhames, se totiž řízl při holení před natáčením a Tarantinovi se prý náplast líbila.