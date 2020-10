Kašpárek z MasterChefa o nařízení vlády: Budu se rvát, ztráty vyrovnat nepůjdou

„Zatím to nechci zakřiknout, včera jsem to rozjednal. Chtěl bych nějaký posun vidět do konce příštího týdne. Myslím si, že zůstaneme u toho,“ tvrdí. Naštěstí na tom není tak, aby musel restauraci Field zavřít nicméně finanční ztráta je jistě obrovská.

„Ty ztráty prostě vyrovnat nepůjdou. To půjde prostě za námi, za spolumajiteli. My jsme na to připraveni bohužel,“ hlesne Kašpárek. Jako správný chlápek z Ostravy má pro strach uděláno, takže se bude snažit, co to půjde.