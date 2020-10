Porotce MasterChefa má velký důvod k radosti! Jeho manželka čeká miminko

Porotce novácké soutěže MasterChef Radek Kašpárek má pořádný důvod k radosti. Na sociálních sítích totiž oznámil, že se brzy dočká miminka. Jeho manželka Andrea je totiž těhotná. Šéfkuchař na svém Instagramu sdílel snímek, na kterém své manželce hladí bříško, ve kterém již tři měsíce roste nový život. „Tak co? Budu mít doma pátou ženskou, nebo prvního kluka,” napsal k příspěvku.

Radek Kašpárek už má ze svého předchozího vztahu dvě dcerky. Jeho manželka do vztahu s uznávaným kuchařem rovněž přivedla již jednu holčičku. Pokud by tedy dalším potomkem měla být opět holčička, Kašpárek by měl doma pořádný „babinec”! „Moc bych si přál kluka. Pokud by to byla holka, tak by to znamenalo, že v mém životě bude pět ženských - a z toho bych se už asi už zbláznil,” nechal se s nadsázkou slyšet pro ŽivotvČesku.cz.