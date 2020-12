Radek ze svatby vysvětlil, jak to je: Jsou hrdinové reality show opravdu herci?

Jako prvního poznali diváci známou tvář v Pavlovi! V minulosti si totiž zahrál v Soudkyni Barbaře roli Norberta Malíka, který měl se sousedku spory ohledně plašení ptáků!

Ženich navíc o svém působení v pořadu TV Barandov mlčí, což vyvolává v divácích ještě větší zvědavost, zda jsou svatby celé nahrané!

"Jak nám vysvětlíte, že účinkující v této ,,reality show" už účinkovali v pořadech jiné televize?" ptají se diváci! "Od té doby co jsem zjistila že jsou to herci, tak mě to teda nebere," opakuje se často v komentářích na sociálních sítích. Kvůli narůstajícím stížnostem napsal k této aféře Radek jasné vyjádření!