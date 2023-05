Čermák na roli Krejčíře nikdy nezapomene: Na natáčení se objevila gorila mafiána

Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia/ Koláž Šíp

Hynek Čermák patří k nejobsazovanějším českým hercům a mezi filmaři je nesmírně oblíbený. A to nejen pro své herecké nadání, ale také díky přípravě, kterou svém rolím věnuje. Když před několika lety ztvárňoval ve filmu Gangster Ka mafiána Radovana Krejčíře, přišel při tom dokonce do styku s těmi, kteří pro podnikatele pracovali.

Pro Hynka Čermáka šlo o jeho vůbec první výraznější roli, a i proto nechtěl nikoho ze zúčastněných zklamat. Jakmile zjistil, že si tvůrci filmu Gangster Ka vybrali Radova Krejčíře vybrali právě jeho, pustil se naplno do práce. Příprava na velkou roli ale nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Nezajímavý člověk

Navzdory tomu, že jsou osudy Radovana Krejčíře pro mnohé nesmírně lákavé, jako člověk podle Hynka Čermáka Krejčíř rozhodně zajímavý nebyl. „Já jsem při té přípravě přečetl, co bylo možné. Hledal jsem na internetu, zkouknul jsem nějaká videa, ale ve finále jsem zjistil, že to byl vlastně hrozně nezajímavý člověk. Takže jsem se trochu inspiroval i Zuřícím býkem, aby to bylo filmově o něco zajímavější,” uvedl pro Šíp Hynek Čermák.

Kromě studování různých materiálů se ovšem Čermák dal do řeči i s lidmi, kteří se s Krejčířem přímo znali. Někteří pro něj pracovali jako bodyguardi. „Oni někteří z nich dokonce hráli i v tom filmu. Třeba kaskadéři, kteří mu dělávali ochranku. Vím, že tam byl jeden kluk, kteří přímo pro Krejčíře pracoval, tak ten mi pomáhal moc,” prozradil ještě herec, jak se na roli připravoval, a dodal, že na natáčení nikdy zapomene. „Byla to pro mě první velká role a dostal jsem obrovskou důvěru od režiséra. Byl to pro mě velký závazek. Budu si to pamatovat navždy,” prohlásil.

Krejčířova vila vzkvétá

Zatímco nad osudem odsouzeného Radovana Krejčíře, který si odpykává trest v Jihoafrické republice, visí mnoho otázek, jeho bývalé vile v Černošiších se blýská na lepší časy. Léta opuštěné sídlo hledalo nového majitele, až jej před 2 roky zakoupila v dražbě podle Blesku jistá Petra Kučerová. Ta se brzy pustila do práce a honosné vile vdechla nový život.

Vilu se dlouho nedařilo prodat kvůli její vysoké ceně. Za 400 milionů zkrátka objekt nikdo nechtěl. Poté, co ale ve vile vypukl požár a stavení bylo významně poničeno, spadla její hodnota „jen” na 21 milionů korun.