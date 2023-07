Bojí se pomsty: Z návratu Radovana Krejčíře mají mnozí velký strach

Zdroj: Profimedia

Už nějakou dobu se hovoří o tom, že nejbližší odsouzeného podnikatele a mafiána Radovana Krejčíře, který si svůj trest odpykává v Jihoafrické republice, bojují za to, aby se mohl vrátit zpátky do České republiky. Tato myšlenka se ale vůbec nezamlouvá bývalému detektivovi Karlu Tichému, který má společně s mnoha dalšími z případného návratu Krejčíře oprávněný strach.

Podnikatel Radovan Krejčíř si už od roku 2015 odpykává svůj pětatřicetiletý trest odnětí svobody v Jihoafrické republice, kde byl tehdy konečně zadržen. Prakticky od té doby se jeho nejbližší snaží o to, aby byl Krejčíř převezen do Česka a mohl si svůj trest odsedět ve své rodné zemi. Jak ale uvádí web neovlivní.cz, v posledních měsících jsou Krejčířovi blízcí aktivnější než kdy dřív, a dokonce si na převezení mafiána připravili sto milionů korun, které mají jeho cestu do Česka usnadnit.

Problém pro všechny

Radovan Krejčíř měl mnoho přátel a ještě více nepřátel, a tak se bývalý detektiv Karel Tichý podle webu Blesk domnívá, že se v možnosti jeho vrácení do Česka angažuje hlavně jeho rodina. Nikdo jiný totiž podle něj o jeho návrat nestojí.

„Jedná se asi o snahu jenom rodiny, protože, pokud já vím, tak v České republice není nikdo, kdo by stál o jeho návrat. On je problém úplně pro všechny, jak pro mafiány a zločince, tak pro různé podnikatele, tak pro různé advokáty,” uvedl vyšetřovatel, kterému kdysi Krejčíř dle jeho slov vyhrožoval smrtí.

Všichni se bojí

Ostatně i proto má Karel Tichý z případného návratu Krejčíře do ČR obavy. A rozhodně není jediný. V jeho případu totiž figurovala celá řada lidí, kterým by se Krejčíř mohl za jejich výpovědi chtít pomstít. „A kdo by se staral o nás? Nemyslím jenom třeba o nás policajty a státní zástupce, co jsme na tom dělali a budeme v první lajně v ohrožení, ale třeba o svědky, kteří proti němu svědčili a tehdy byli v programu na ochranu svědků a dneska v něm už nejsou,” ptá se Karel Tichý.