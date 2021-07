Řecko zpřísňuje opatření: Epidemická situace se v zemi zhoršuje

S velkou vlnou rozvolňování přichází studená sprcha. Po vzoru dalších zemích se nyní rozhodlo podmínky zpřísnit i turisty tolik vyhledávané Řecko. Tamní epidemická situace se podle všeho zhoršuje a jeden z hlavních cílů dovolenkářů proto začal jednat.

Jednou z nejvyhledávanějších lokalit pro letní dovolenou je bezesporu Řecko. Ti, kdo se do něj ale chystají vydat, se musí připravit na změnu vládních opatření proti šíření koronaviru. A zvláště pak ti, kteří se do oblíbené destinace vydají autem. Na hraničním přechodu se totiž tvoří i několikakilometrové kolony.

Přes noc je zavřeno

Jak uvádí web Novinky, nejkratší cesta do Řecka přes Srbsko a Severní Makedonii se může protáhnout až o několik úmorných hodin. Z řecké strany je totiž hraniční přechod Evzoni od 23. hodiny do 7. hodiny ranní uzavřen. „Přijeli jsme k hranicím půl hodiny po třiadvacáté hodině. Byli jsme pátí v řadě. Do rána se ale vytvořila několik kilometrů dlouhá kolona osobních automobilů a čekání na přejezd do Řecka se tak mnohým, kteří stáli za námi, protáhlo na několik hodin,” nechal se podle Novinek slyšet redaktor deníků Právo.

Při vstupu do země je pochopitelně nutné prokázat bezinfekčnost, a to buď negativním testem, potvrzením o prodělání nemoci anebo potvrzením o ukončeném očkování.

U každého přechodu jinak

Turisté mohou až do odvolání vstupovat na území Řecka jen přes hraniční přechody s Bulharskem, a to Promachonas a Orchemenio (oba jsou otevřené 24 hodin denně) a přechod Nymfaia (od 7:00 do 23:00). Při cestě přes Severní Makedonii pak přes zmíněný přechod Evzoni (od 7:00 do 23:00). Pokud se cestovatelé vydají přes Albánii, musí pro vstup do Řecka přejet přechodem v Mavromati (od 8:00 do 16:00 s maximálně 250 osobami denně při povinném přetestování před vstupem), nebo přechodem v Kakavia (od 7:00 do 19:00 při počtu maximálně 1500 osob denně). Informovalo o tom české velvyslanectví v Řecku.

Omezení se týká i restaurací

Podle ministerstva zdravotnictví se epidemická situace v zemi zhoršuje. Počty nakažených se každý den pohybují nad hranicí jednoho tisíce. Od 28. června sledujeme prudký a velice rychlý vzestup případů nákazy,” oznámil šéf řecké civilní ochrany Nikos Chardalias.

Kromě vstupu do země se zpřísňují také podmínky pro restaurace a bary. Nově tak mohou tato stravovací zařízení obsluhovat jen zákazníky usazené u stolu. Pokud tato nařízení majitelé provozoven poruší, hrozí jim pokuty až do výše 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun).

Svět ohrožuje nová mutace koronaviru

Zdroj: Youtube